طائرات ومدفعية الاحتلال يقصفان أهدافًا في قطاع غزة

من ناحية، أكد مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليؤور ليفي، أن الجيش الاسرائيلي هاجم عدة مواقع لحركة حماس على طول السياج الحدودي لقطاع غزة من الجنوب الى الشمال.





اما المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد قال: " قبل قليل، أغارت طائرات ودبابات على عدد من وسائل الاستطلاع لجمع الاستخبارات التابعة لحركة في جنوب قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق البالونات المفخخة من قطاع غزة وإطلاق النار في وقت سابق باتجاه برج مراقبة إسرائيلي على الحدود".





وقبل ذلك، قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: "منذ وقت ليس ببعيد، تم التعرف على إصابة لبرج مراقبة على ما يبدو بنيران الأسلحة النارية على حدود قطاع غزة".