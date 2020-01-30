طائرات ومدفعية الاحتلال يقصفان أهدافًا في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على أهداف في شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وفي التفاصيل، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال بقذيفة، أرضاً زراعية بمنطقة صوفا، بالاضافة الى استهداف برج إرسال بمنطقة المطار، وقذيفتي مدفعية استهدفتا مخيم العودة شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال، أرضًا زراعية بمنطقة صوفا، كما أطلقت مدفعية الاحتلال النار صوب مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة.
بدوره، مقال ألموغ بوكير مراسل القناة 13 الاسرائيلية: "الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات وإطلاق النار على كاميرات مراقبة في وقت سابق اليوم".
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على أهداف في شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وفي التفاصيل، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال بقذيفة، أرضاً زراعية بمنطقة صوفا، بالاضافة الى استهداف برج إرسال بمنطقة المطار، وقذيفتي مدفعية استهدفتا مخيم العودة شرقي رفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال، أرضًا زراعية بمنطقة صوفا، كما أطلقت مدفعية الاحتلال النار صوب مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة.
بدوره، مقال ألموغ بوكير مراسل القناة 13 الاسرائيلية: "الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات وإطلاق النار على كاميرات مراقبة في وقت سابق اليوم".
من ناحية، أكد مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليؤور ليفي، أن الجيش الاسرائيلي هاجم عدة مواقع لحركة حماس على طول السياج الحدودي لقطاع غزة من الجنوب الى الشمال.
اما المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد قال: "قبل قليل، أغارت طائرات ودبابات على عدد من وسائل الاستطلاع لجمع الاستخبارات التابعة لحركة في جنوب قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق البالونات المفخخة من قطاع غزة وإطلاق النار في وقت سابق باتجاه برج مراقبة إسرائيلي على الحدود".
وقبل ذلك، قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: "منذ وقت ليس ببعيد، تم التعرف على إصابة لبرج مراقبة على ما يبدو بنيران الأسلحة النارية على حدود قطاع غزة".
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