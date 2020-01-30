البردويل: لم يستطع الأعداء احتلال القدس إلا بتواطؤ من بعض العرب

صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، أن الفترة الحالية كانت مثالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إعلان صفقته، في ظل ما يجري في المنطقة.



وقال البردويل في تصريحات صحفية، إنه على أرض فلسطين لن يكون مستقبل للمشروع الصهيوني، وأنه على مدار التاريخ لم يستطع الأعداء احتلال القدس إلا بتواطؤ من بعض العرب، وفق ما نقلت وكالة (الرأي).



وأضاف: نحن ننتظر غلياناً شعبياً كبيراً رداً على استفزازات الولايات المتحدة والاحتلال، متابعًا: "المطلوب هو وحدة وطنية حقيقية لمواجهة صفقة القرن، ونحن في حركة حماس حريصون على ذلك".



وأوضح أن ترامب يتعامل بشكل عنصري تجاه القضية الفلسطينية، وهناك سياسة لتغييب وعي الشعوب العربية من خلال خلق أزمات، وصفقة القرن نكبة جديدة سنواجهها بكل قوة.



ودعا البردويل، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، وقال: الكل الفلسطيني يطالب بوقف التنسيق الأمني، لأنه من غير المعقول استمرار هذا التنسيق، الذي هو ضد القضية الفلسطينية.