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شؤون فلسطينية

الإعلام الحكومي يُنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة رفضاً لصفقة ترامب

الإعلام الحكومي يُنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة رفضاً لصفقة ترامب
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، بأن ما تم الاتفاق عليه بين المكتب الإعلامي الحكومي والأطر الصحفية، ضمن خطة التحرك، التي سنجابه بها (صفقة القرن) إعلامياً، وتم في الفعالية تقديم مذكرة للأمين العام، لمسؤول (يونسكو)، في قطاع غزة، ووضعناهم في صورة الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال على شعبنا وعلى الصحفيين.

وأضاف، معروف لـ "دنيا الوطن"، أننا ختمنا الفعالية بالمطالبة بموقف واضح من الأمين العام، يرفض فيه صفقة دونالد ترامب، باعتبار أنها تخالف الحقوق الفلسطينية الثابتة تاريخياً، وتنافي كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وأننا طالبناه بشكل محدد، باتخاذ موقف رافض تجاه الصفقة.

وأوضح، أن هذه الفعالية هي بواكير خطة العمل التي تم الاتفاق عليها لمجابهة الصفقة إعلامياً، والتي تضم العديد من المحاور، ونأمل من خلالها، أن يكون لنا شرف تقديم شيء في ظل هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتواكب حالة المد الثوري في قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو القدس المحتلة، أو حتى اللجوء والشتات.

وأشار رئيس قسم العلاقات العامة، محمود الفرا، إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية، التي كانت بعنوان (الصحفيون ضد صفقة القرن)، أننا وجهنا رسالتنا، للأمين العام للأمم المتحدة، من قبل رئاسة المكتب الإعلامي الحكومي وكافة الأطر، والكتل الصحفية التي شاركتنا، مضيفاً، أن هذه رسالة احتجاج على بنود وإعلان هذه الصفقة، من خلال انحياز دونالد ترامب مع الاحتلال الإسرائيلي، وإبطال الحق الفلسطيني.

وأضاف الفرا في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن هذه الصفقة نعتبرها ظالمة للحق الفلسطيني وللشعب وتضحياته، وأردنا أن نوصل رسالة، بوجود رئيس المكتب الحكومي، سلامة معروف، لإيصالها لمكتب (يونسكو) بغزة، تأكيداً لهم، بأننا نرفض الصفقة والتعاطي معها، ونطلب منهم الوقوف مع الحق الفلسطيني ومناصرته، وأن يرفضوا الصفقة، ويضموا صوتهم لصوتنا، ليأكدوا أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية.

وشدد، على المؤسسات الدولية، أن تقوم بدورها التي يعنى بشؤون المدنيين، وأن يتبنوا رؤيتنا وموقفنا، ليميزوا بين من هو الظالم ومن هو المظلوم، لأن إسرائيل الآن تعمل بشكل واضح وفاضح من خلال المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، وأن هذه الأرض فلسطينية وليست إسرائيلية، مطالباً من العالم أن يقف معنا، ويساندنا، وأن يقوم بدوره كمؤسسات دولية لصالح وبجانب الشعب الفلسطيني.

 

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