الشرطة: وفاة فتاة إثر تناولها كمية من الدواء في طولكرم

فتحت الشرطة والنيابة العامة في طولكرم، اليوم، تحقيقاً في ظروف وفاة فتاة من سكان بلدة بيت ليد، على إثر تناولها كمية من الدواء.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم، تلقت يوم أمس الأربعاء بلاغاً يفيد بوصول فتاه تبلغ من العمر (17 عاماً) إلى طوارئ مستشفى ثابت ثابت الحكومي، جراء تناولها كمية من الدواء، وأدخلت العناية المركزة لخطورة وضعها، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة، ودائرة حماية الأسرة والأحداث للمستشفى.





وأعلن الأطباء اليوم الخميس، عن وفاتها، أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى، وتم تحريك الشرطة للمستشفى للمتابعة مع النيابة.





وأضاف: أن النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي، بهدف الوصول لأسباب الوفاة.

رام الله - دنيا الوطن