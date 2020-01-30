الرئيس عباس يُصدر قراراً بتعيين نبيل شعث ممثلاً خاصاً له





وكان شعث، يتبوأ منصب رئيس دائرة شؤون المغتربين، قبل أن يتولى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، المنصب بدلاً منه قبل نحو أسبوعين.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، قراراً بتعيين نبيل شعث، ممثلاً خاصاً لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.