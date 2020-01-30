الشرطة تكشف تفاصيل مقتل مسنة في جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة اليوم ملابسات مقتل مسنة بالغة من العمر (80 عاماً)، من سكان بلدة الفندقوميه قضاء محافظة جنين.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المواطنة المذكورة وصلت إلى مشفى جنين الحكومي متوفية، وعلى الفور توجهت إدارة المباحث العامة، ووكيل النيابة، والطبيب الشرعي إلى المكان لمعرفة التفاصيل.



وبالكشف الأولي على الجثمان، تبين وجود كدمات على جسم المتوفية، وقرر وكيل النيابة، إحالته لمعهد الطب العدلي؛ للوقوف على أسباب الوفاة.



وبعد إجراءات البحث والتحري، تم الوصول إلى الشخص المشتبه به في قتل المسنة، والقبض عليه، وهو أحد أبنائها، وهو مختل عقلياً.



وأكد ارزيقات، إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.