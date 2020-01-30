عريقات: من يريد مجاملة واشنطن عليه "الدفع من جيبه" وليس من عذابات الفلسطينيين

وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، دعوة للدول التي ثمنت الدور الأمريكي في خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "للدول التي ثمنت الدور الأمريكي في مبادرة (صفقة العصر)، من يريد أن يجامل الإدارة الأمريكية، فعليه أن يدفع من جيبه، وليس من عذابات الشعب الفلسطيني ودماء شهدائه".



وكانت عدة دول عربية، أبرزها الإمارات والمغرب والبحرين وعمان، قد أثنت على الجهد الأمريكي في إحلال عملية السلام في الشرق الأوسط.



وأعلنت الإمارات موقفها من (خطة السلام)، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، والمعروفة بـ (صفقة القرن).



وقال يوسف العتيبي، سفير دولة الإمارات بواشنطن في بيان يوم الثلاثاء: "إن دولة الإمارات، تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين، تحقيق سلام دائم، وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي"، وذلك حسبما قالت سفارة دولة الإمارات بواشنطن على (تويتر).



وأعلن العتيبي أيضاً، تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة؛ للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



كما أفاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن المملكة "تقدر جهود السلام البناءة" التي تبذلها الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى "حل عادل ودائم ومنصف" بالشرق الأوسط.

رام الله - دنيا الوطن