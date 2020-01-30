كوشنير: يجب على إسرائيل عدم ضم غور الأردن والمستوطنات بالمرحلة الراهنة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جيرد كوشنير

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رام الله - دنيا الوطن

قال جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه يجب عدم ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في المرحلة الراهنة، والانتظار إلى ما بعد انتخابات (كنيست).



وأضاف في تصريحات على موقع (غزيرو) الإخباري: أنه يتعين إقامة حكومة إسرائيلية أولاً، ومن ثم التقدم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأشار كوشنير إلى أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على تشكيل لجنة لإعداد خارطة بهذا الشأن.



وكان كوشنر قال: إنه يمكن للفلسطينيين، أن يُنشئوا دولة غداً، إذا جلسوا على طاولة المفاوضات، مضيفًا أن إسرائيل قدمت تنازلات تاريخية كبيرة على أمل أن تقوم الدول العربية، بدعمها.



وشدد في مقابلة مصورة له على (العربية) على أنه، وبحسب خطة ترامب، فإن مساحة الأراضى التى ستكون ضمن الدولة الفلسطينية هي ضعف ما يملكه الفلسطينيون الآن، مضيفاً أنه سيتم توطين اللاجئين فى الدولة الفلسطينية المستقبلية.