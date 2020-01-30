المتطرف يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى

يهودا غليك بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عضو (كنيست) عن حزب (ليكود)، الحاخام يهودا غليك، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى في مدينة القدس.



وكان غليك على رأس مجموعة من المستوطنين، الذين اقتحموا باحات المسجد.



وأصيب غليك، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بالرصاص، بعد إطلاق النار عليه من قبل الشهيد معتز حجازي، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية في منزله بالقدس الشرقية في اليوم التالي.



وواصل غليك، الذي يعد من أبرز الداعين إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، اقتحاماته للأقصى، بعد تعافيه من إصابته الخطيرة التي أبقته في المستشفى لأسابيع.