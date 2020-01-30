السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني لمدان بقضية الإتجار بالمخدرات

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري المتهم (أ، ن، م) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خلافا لأحكام المادة (21/2) بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.



وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (أ، م، م)بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة خلافاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.



كما أدانت أيضا المتهم ( ع،م،ف) بتهمة السرقة خلافا للمادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.