عاجل

  • الرئيس محمود عباس يصدر قراراً بتعيين نبيل شعث ممثلا خاصا له

  • كتائب القسام تعلن استشهاد "إبراهيم الشنتف" أثناء عمله في نفق للمقاومة

شؤون فلسطينية

العالول يكشف عما أبلغه الرئيس عباس لنتنياهو حال ضم الأغوار والمستوطنات

العالول يكشف عما أبلغه الرئيس عباس لنتنياهو حال ضم الأغوار والمستوطنات
الرئيس عباس في اجتماع القيادة
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمود العالول: إن الرئيس محمود عباس، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن السلطة ستوقف العمل بكافة الاتفاقيات، إذا ضمت إسرائيل الأغوار والمستوطنات.

وأضاف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: أن السلطة لم تبلغ إسرائيل، بوقف التنسيق الأمني في الوقت الحالي.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، كشفت عن رسالة وصفتها بـ "قاسية" بعث بها الرئيس عباس، لـ "نتنياهو" قال فيها: إن خطة ترامب هي تراجع عن تفاهم اتفاقات (أوسلو)، وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها مؤهلة الآن لـ "كسر الأدوات" وتعتبر نفسها حرة في التخلي عن جميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني.

وأضافت القناة: أن الرئيس عباس، نقل في الرسالة دعوته للجمهور الفلسطيني للخروج إلى الشوارع، وإطلاق احتجاجات "غير عنيفة".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يصدر قراراً بتعيين نبيل شعث ممثلاً خاصا له

الرئيس عباس يصدر قراراً بتعيين نبيل شعث ممثلاً خاصا له

كتائب القسام تُعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله في نفق للمقاومة

كتائب القسام تُعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله في نفق للمقاومة

الشرطة تكشف تفاصيل مقتل مسنة في جنين

الشرطة تكشف تفاصيل مقتل مسنة في جنين

عريقات: من يريد مجاملة واشنطن عليه &#34;الدفع من جيبه&#34; وليس من عذابات الفلسطينيين

عريقات: من يريد مجاملة واشنطن عليه "الدفع من جيبه" وليس من عذابات الفلسطينيين

كوشنير: يجب على إسرائيل عدم ضم غور الأردن والمستوطنات بالمرحلة الراهنة

كوشنير: يجب على إسرائيل عدم ضم غور الأردن والمستوطنات بالمرحلة الراهنة

المتطرف يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى

المتطرف يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني لمدان بقضية الإتجار بالمخدرات

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني لمدان بقضية الإتجار بالمخدرات

الحبس ثلاث سنوات وغرامة 2000 دينار لمدان بقضية تكرار تعاطي المخدرات

الحبس ثلاث سنوات وغرامة 2000 دينار لمدان بقضية تكرار تعاطي المخدرات

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كتائب القسام تُعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله في نفق للمقاومة

كتائب القسام تُعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله في نفق للمقاومة

المتطرف يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى

المتطرف يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني لمدان بقضية الإتجار بالمخدرات

السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني لمدان بقضية الإتجار بالمخدرات

الحبس ثلاث سنوات وغرامة 2000 دينار لمدان بقضية تكرار تعاطي المخدرات

الحبس ثلاث سنوات وغرامة 2000 دينار لمدان بقضية تكرار تعاطي المخدرات

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتُبعد إمام مصلى الرحمة

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتُبعد إمام مصلى الرحمة

عشراوي: &#34;مفهوم ترامب نتنياهو للسلام&#34; قائم على تدمير سيادة القانون الدولي

عشراوي: "مفهوم ترامب نتنياهو للسلام" قائم على تدمير سيادة القانون الدولي

محافظ بيت لحم: تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات بالمشافي والفنادق بشأن فيروس (كورونا)

محافظ بيت لحم: تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات بالمشافي والفنادق بشأن فيروس (كورونا)

شاهد.. كوشنر: مساحة الأراضي الفلسطينية بـ&#34;خطة السلام&#34; ضعف ما كانت عليه بالسابق

شاهد.. كوشنر: مساحة الأراضي الفلسطينية بـ"خطة السلام" ضعف ما كانت عليه بالسابق

منوعات

جوليا بطرس تتعرّض لهجوم شرس بسبب فلسطين.. ومطالبات بسحب الجنسية اللبنانية منها

جوليا بطرس تتعرّض لهجوم شرس بسبب فلسطين.. ومطالبات بسحب الجنسية اللبنانية منها

لقاء نادر مع عبلة كامل في بداياتها.. هكذا كانت منذ 34 عاماً

لقاء نادر مع عبلة كامل في بداياتها.. هكذا كانت منذ 34 عاماً

هل خططت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم للسرقة معه؟

هل خططت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم للسرقة معه؟

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ&#34;مايا دياب&#34;

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ"مايا دياب"

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: &#34;إلك نفس؟&#34;

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: "إلك نفس؟"

عربي

جمال ريان يُثني على الرئيس محمود عباس بسبب هذا القرار

جمال ريان يُثني على الرئيس محمود عباس بسبب هذا القرار

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير