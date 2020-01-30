الحبس ثلاث سنوات وغرامة 2000 دينار لمدان بقضية تكرار تعاطي المخدرات





جاء ذلك، بتهمة تكرار تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة (5/4/أ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة مالية ألفين دينار ومصادرة المضبوطات وإتلافها.



دانت محكمة صلح طولكرم، ممثلة بهيئة القاضي هيثم غنام، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ علاء سلامة المتهم (أ، ا).