قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتُبعد إمام مصلى الرحمة

قوات الاحتلال في الأقصى - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطن على متعب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية.



كما قررت قوات الاحتلال، إبعاد الشيخ بلال سعيد مواسي، من قرية باقة الغربية في الداخل المحتل عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور، لأنه يؤم بالمصلين في باب الرحمة بالمسجد الأقصى، حيث وجهوا له تهمة الإخلال بالنظام العام!



وكثفت قوات الاحتلال، من اعتداءاتها في القدس المحتلة، وخاصة عمليات الاعتقال والإبعاد، خشية من تكثيف تواجد المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والاستجابة الواسعة لحملة الفجر العظيم.



كما دعت القوى الوطنية والإسلامية، إلى جعل يوم غد الجمعة يوماً للقدس والأقصى، بدءاً من صلاة الفجر العظيم.