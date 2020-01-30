عشراوي: "مفهوم ترامب نتنياهو للسلام" قائم على تدمير سيادة القانون الدولي



وعبرت عشراوي عن استياء شعبنا وقيادته من مواقف بعض الدول العربية الداعمة لهذه الصفقة المشبوهة، وأكدت على أن الموقف العربي الرسمي والشعبي الموحد والرافض لهذه الصفقة، سيساهم في إفشالها وحماية القضية الفلسطينية من محاولات تصفيتها.



وأكدت في ختام بيانها على صمود وثبات شعبنا في مواجهة هذه المؤامرة التي تحاك ضده وانتصاره الحتمي كونه صاحب قضية مبدئية وعادلة، وشددت على أن رص الصفوف والوحدة واللحمة الداخلية، هي الطريق الأمثل نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما ودعت في هذا الصدد أحرار العالم أجمع للوقوف في وجه النظام الشعبوي والعنصري المتطرف الذي يقوده كل من ترامب ونتنياهو.

وأردفت: "إن الإدارة الأمريكية تعمل وكيلاً للاحتلال وشريكاً وداعماً له، وتبذل ما بوسعها للقضاء على احتمالات إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الصفقة هي محاولة لإخضاع شعبنا لتلبية أطماع إسرائيل التوسعية والعنصرية فهي إلى جانب إنكارها لحقوقه غير القابلة للتصرف، تضعه تحت الاختبار بشروط مستحيلة لإثبات أهليته للحصول على دويلة تفقد جميع مقومات وإمكانيات أقامتها في مشهد هزلي واستفزازي".