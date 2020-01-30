محافظ بيت لحم: تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات بالمشافي والفنادق بشأن فيروس (كورونا)

كما وأكدت العيسة على لسان رئيس جمعية السياحة الوافدة، أنه تم إلغاء 2000- 2500 جروب سياحي من خلال المكاتب الصينية.





رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد، عدم وجود أي إصابة أو حالة بمرض (كورونا) بين السياح، الذين يزورون بيت لحم كحجاج وسياح، نافياً الإشاعات التي تم الترويج لها حول وجود سياح مصابين بهذا المرض.وقال خلال اجتماع خاص، بهدف الحفاظ على السياحة وتطويرها: جرى فحص حالة أو حالتين من السياح، في المشافي الفلسطينية، وتبين أنها لا تعاني من المرض، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع لوضع التصورات والآليات الصحية المتبعة في هذا الإطار.وجرى الاجتماع بحضور قادة الأجهزة الأمنية، ومدير صحة بيت لحم، الدكتور عماد شحادة، ونداء العيسة مدير عام الإدارة العامة للخدمات السياحية في وزارة السياحة الفلسطينية، ومدراء المشافي العامة والخاصة العاملة في بيت لحم، حيث جرى مناقشة الإجراءات الوقائية لمكافحة (كورونا).وأعلن حميد عن تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات والآليات المتبعة في المشافي، كما تم تعيين الدكتور عماد شحادة، مدير مديرية صحة بيت لحم، ناطقاً إعلامياً باسم اللجنة الخاصة، كما تضم اللجنة، ممثلين عن نقابة الأطباء وإدارات المشافي والشرطة السياحية، ومندوب عن غرفة العمليات المشتركة والمحافظة.كما وتم التأكيد من قبل مديرية صحة بيت لحم ومشافي وزارة الصحة والمشافي الخاصة على عدم وجود أي حالات مصابة مسجلة ببيت لحم.واتفق الحضور على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود، وتوحيد الإجراءات في القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بآليات فحص السياح والأدوية، تطبيقاً للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والتي تعتمد المعايير الدولية، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، حال وجود شك أو شبهة بأحد السياح المرضى.بدورها، أكدت العيسة على أن الوزارة، اتخذت من جهتها إجراءات وقائية بالتنسيق مع القطاع السياحي الخاص، وعلى رأسه جمعية الفنادق والمكاتب السياحية من أجل الإبلاغ عن أي حالة مرضية في السياح، الذين يزورون بيت لحم، خصوصاً فيما يتعلق بأعراض مرض (كورونا).وتحدثت العيسة عن عدة قرارات، تم اتخاذها من قبل الوزارة بدءاً من تاريخ 27-1 الي 8-2 وأهمها ما يخص الإجراء الصيني بمنع الطيران للسياحة من التاريخ أعلاه، بالإضافة إلى فحص كل مغادر صيني إلى أي جهة خارجية.وأكدت، أن متابعة وإجراءات وزارة السياحة، تؤكد عدم وجود أي حالة مصابة بالمرض، وأن الحركة والموسم السياحي يسير كالمعتاد مع رفع وتيرة الاستعداد والانتباه من قبل الوزارة والفنادق والمكاتب السياحية والأدلاء السياحيين، فيما يتعلق بأعراض المرض بين الحجاج والسياح.بدورها، أشارت د. غادة كوع، مديرة مستشفى بيت جالا، إلى أن المستشفى استقبل حالتين مشتبه بهما، وتم التعامل معهما بكفاءة عالية بخبرة بتجربة سابقة في التعامل (h1n1)، مؤكدة أن الطواقم الطبية على دراية كاملة في التعامل مع أي حالة قد تصل ضمن إجراءات صحية لإجراء الفحص اللازم ومواده، وإجراءات الحجر والأدوات والطواقم.