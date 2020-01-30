شاهد.. كوشنر: مساحة الأراضي الفلسطينية بـ"خطة السلام" ضعف ما كانت عليه بالسابق

رام الله - دنيا الوطنقال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يمكن للفلسطينيين، أن ينشئوا دولة غداً، إذا جلسوا على طاولة المفاوضات، مضيفًا أن إسرائيل قدمت تنازلات تاريخية كبيرة على أمل أن تقوم الدول العربية، بدعمها.وشدد في مقابلة مصورة له على (العربية) على أنه، وبحسب خطة ترامب، فإن مساحة الأراضى التى ستكون ضمن الدولة الفلسطينية هي ضعف ما يملكه الفلسطينيون الآن، مضيفاً أنه سيتم توطين اللاجئين فى الدولة الفلسطينية المستقبلية.واعتبر، "أنه بفضل خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، تقبل إسرائيل لأول مرة بحل الدولتين"، مرجعاً الأمر لـ"علاقة ترامب القوية بإسرائيل".وتابع قائلاً: "حارب الفلسطينيون لعقود من أجل إقامة دولة، وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على قيام دولة مستقلة، خطة السلام عبارة عن وثيقة من 80 صفحة، تحمل العديد من المبادئ، التى تم مناقشتها على مدار سنوات ماضية".وأضاف: أن "الفرصة تعتمد على القيادة الفلسطينية لاقتناصها، الشعب الفلسطيني، يستحق مستقبلاً أفضل.. لدينا إطار حقيقي عملي للفلسطينيين من أجل إنشاء الدولة.. حققنا اليوم اختراقاً في هذا الصراع".