المطران حنا: إنهاء الانقسامات الداخلية أقوى رد على (صفقة ترامب)

المطران عطالله حنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم: إن استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسامات الفلسطينية الداخلية، أقوى رد على ادعاءات وتصريحات ترامب العدائية، والتي تندرج في إطار التآمر على شعبنا، وقضيته العادلة.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه ليس من المنطق أن تبقى الانقسامات الفلسطينية الداخلية قائمة، في حين أن المؤامرات تحيط بنا من كل حدب وصوب، وإفشالها يحتاج إلى وحدتنا وتضامننا، وأن تكون القدس بوصلتنا والوحدة الوطنية شعارنا.



وتساءل: "كيف يمكن لنا أن نطالب العالم بأن يتضامن معنا في هذه الظروف العصيبة، التي نمر بها، ونحن لسنا متضامنين مع أنفسنا، فنحن بحاجة أولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لأن وحدة جبهتنا الداخلية، ووحدة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، إنما هي مسألة ضرورية؛ كي نتمكن من إفشال المؤامرات التي تحاك ضدنا وتستهدفنا، وتستهدف ثوابتنا الوطنية".



ودعا المطران حنا القيادات السياسية الفلسطينية كافة، وبدون استثناء إلى فتح صفحة جديدة، وإلى ترك مرحلة الانقسامات، والتي كانت محطة سوداوية من تاريخنا، والانطلاق مجدداً بديناميكية جديدة، بهدف إفشال (صفقة القرن) وكافة المشاريع المشبوهة، التي تستهدفنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد.



وشدد على أن الحديث عن إنهاء الانقسامات ووحدة الصف الفلسطيني، ليس ترفاً فكرياً، بل هو حاجة استراتيجية ملحة من أجل النهوض بشعبنا، والحفاظ على ثوابتنا، وإفشال المؤامرات والمشاريع المعادية التي تستهدفنا كفلسطينيين كافة، ولا تستثني أحداً على الإطلاق.