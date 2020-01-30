وفاة طفل متأثراً بجراحه خلال حادث سير أمس وسط غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توفي طفل متأثرًا بجراح أصيب بها، خلال حادث سيرٍ أمس الأربعاء، بمحافظة الوسطى، جنوب قطاع غزة.



وأفادت إدارة المرور والنجدة، بوفاة الطفل إيهاب علي أبومشايخ (عام ونصف)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في حادث سير، يوم أمس بمحافظة الوسطى.