لأول مرة مُنذ 2014.. دخول كميات من الأسمنت إلى غزة دون (السيستم)
خاص دنيا الوطن
أكد مصدر مطلع لـ"دنيا الوطن"، أن كميات من الأسمنت، بدأت بالدخول إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، عبر (معبر كرم أبو سالم)، وذلك لأول مرة مُنذ 2014.
وكشف المصدر، أنه من المقرر أن تدخل 27 شاحنة من الأسمنت إلى قطاع غزة اليوم، وذلك دون آلية روبرت سري (السيستم).
وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، منذ يومين، بأن إسرائيل قررت منح تسهيلات لقطاع غزة، فيما يتعلق بدخول السلع والمواد الأساسية.
وحسب القناة، فإن إسرائيل، سمحت بإدخال الأسمنت إلى قطاع غزة، تحت إشراف الأمم المتحدة الخاص بأعمال التشطيب، وليس من النوع الآخر، الذي يمكن استخدامه في بناء الأنفاق، وفق زعمها.
يذكر، أن خطة سيري، تتضمن آلية رقابة وفق نظام حاسوبي، يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة، على ألا تكون هنالك نقطة لدخول مواد البناء إلا من خلال (معبر كرم أبو سالم)، ولاحقاً عبر (معبر بيت حانون/ إيريز)، وذلك لتضمن (أونروا) أن تكون هنالك رقابة كاملة على ما يدخل من مواد بناء إلى القطاع.
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