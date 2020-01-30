لأول مرة مُنذ 2014.. دخول كميات من الأسمنت إلى غزة دون (السيستم)

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، منذ يومين، بأن إسرائيل قررت منح تسهيلات لقطاع غزة، فيما يتعلق بدخول السلع والمواد الأساسية.





وحسب القناة، فإن إسرائيل، سمحت بإدخال الأسمنت إلى قطاع غزة، تحت إشراف الأمم المتحدة الخاص بأعمال التشطيب، وليس من النوع الآخر، الذي يمكن استخدامه في بناء الأنفاق، وفق زعمها.