خلال 24 ساعة الماضية: الاحتلال يعتقل (33) مواطناً

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 33 مواطناً من الضفة، غالبيتهم من القدس.



وأوضح نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال، جرت خلال مواجهات، اندلعت بين قوات الاحتلال، والشبان في عدة محافظات منها: القدس، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، والخليل، وطولكرم.



وأضاف: أن عشرة مقدسيين على الأقل، جرى اعتقالهم الليلة الماضية، وصباح اليوم، بينهم فتية عُرف منهم: محمد مجدي عطية، ومحمد أمجد عطية، ومحمد داود محمود، وعلي متعب.



وكانت سلطات الاحتلال، اعتقلت في وقت متأخر من مساء أمس طفلين من طولكرم، وأفرجت عنهما لاحقاً وهما: داود أحمد سليمان الخطيب (16 عاماً)، ومحمد جميل ملحم (13 عاماً).