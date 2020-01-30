الشرطة: مقتل مُسنة على يد ابنها المختل عقلياً في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، عن مقتل مسنة على يد ابنها في جنين.



وكشف ارزيقات، أن المسنة، قد قُتلت على يد إبنها، وهو مختل عقلياً، وقد ألقت الشرطة القبض عليه، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الجريمة.