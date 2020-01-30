الهرفي يُرحّب بالموقف الفرنسي الثابت على أساس حل الدولتين وفق القوانين الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رحب سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، بالموقف الفرنسي الثابت المبني على أساس حل الدولتين، وفق القوانين والمعايير
الدولية، من أجل إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأضاف الهرفي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن فرنسا حريصة على الحفاظ على القانون الدولي، والنظام السياسي العالمي، وقرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، ومعارضتها لأي حلول أحادية الجانب.
ونوه الهرفي إلى تواصل التحرك مع الجانب الفرنسي ودول العالم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية؛ للتصدي للمخططات الأمريكية الإسرائيلية، خاصة بعد الإعلان أحادي الجانب، عما تُسمى (صفقة القرن)، داعياً كافة العرب إلى الوقوف بجانب شعبنا وقيادته، لدعم الموقف الفلسطيني.
رحب سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، بالموقف الفرنسي الثابت المبني على أساس حل الدولتين، وفق القوانين والمعايير
الدولية، من أجل إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأضاف الهرفي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن فرنسا حريصة على الحفاظ على القانون الدولي، والنظام السياسي العالمي، وقرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، ومعارضتها لأي حلول أحادية الجانب.
ونوه الهرفي إلى تواصل التحرك مع الجانب الفرنسي ودول العالم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية؛ للتصدي للمخططات الأمريكية الإسرائيلية، خاصة بعد الإعلان أحادي الجانب، عما تُسمى (صفقة القرن)، داعياً كافة العرب إلى الوقوف بجانب شعبنا وقيادته، لدعم الموقف الفلسطيني.
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