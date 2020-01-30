الهرفي يُرحّب بالموقف الفرنسي الثابت على أساس حل الدولتين وفق القوانين الدولية



وأضاف الهرفي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن فرنسا حريصة على الحفاظ على القانون الدولي، والنظام السياسي العالمي، وقرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، ومعارضتها لأي حلول أحادية الجانب.



ونوه الهرفي إلى تواصل التحرك مع الجانب الفرنسي ودول العالم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية؛ للتصدي للمخططات الأمريكية الإسرائيلية، خاصة بعد الإعلان أحادي الجانب، عما تُسمى (صفقة القرن)، داعياً كافة العرب إلى الوقوف بجانب شعبنا وقيادته، لدعم الموقف الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنرحب سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، بالموقف الفرنسي الثابت المبني على أساس حل الدولتين، وفق القوانين والمعاييرالدولية، من أجل إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.