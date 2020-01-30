"الخارجية": حقوق شعبنا ليست سلعة في مزاد ترامب الانتخابي

الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره كوشنير

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، رفض شعبنا، أن تكون قضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ومعاناته ومستقبل أجياله، مادة دعائية سواء في واشنطن أو تل أبيب، أو رقماً في حسابات الربح والخسارة لكل من ترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا، كما أقرتها الشرعية الدولية، وقراراتها.



وشددت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على رفضها المطلق للتعامل مع (صفقة القرن) كأساس أو قاعدة لعملية تفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة أن مضمونها ومحتواها يتناقض تماماً مع مرجعيات السلام الدولية، وينفي نهائياً صفة الراعي النزيه للمفاوضات عن ترامب وإدارته.



وأوضحت الخارجية، أن اعترف غرينبلات بأن (صفقة القرن بخطر إذا لم ينتخب ترامب مجدداً)، تؤكد بشكل علني أن (صفقة القرن) لا تعدو كونها وصفة لاحتياجات ترامب الانتخابية، وهو ما أكدناه مراراً وتكراراً كسياق عزز من الشراكة بين ترامب ونتنياهو؛ لخدمة أغراضهما الانتخابية.



وأشارت إلى أن صفقة ترامب لم تُصمم لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إنما لضمان سلامة حملة ترمب الانتخابية في 2020، ولذلك لم يكلف ترامب وفريقه أنفسهم عناء البحث عن مرتكزات حقيقية لتحقيق السلام، بل تبنى الرؤية اليمينية الإسرائيلية الراهنة للحل، لتشريع مجمل التغييرات التي أحدثتها دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية حالياً ومستقبلاً.