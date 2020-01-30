نوفل: روسيا والصين ستقودان جهداً دولياً برؤية جديدة لحل الصراع الفلسطيني



وأوضح نوفل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن روسيا جادة بعد هذا الإعلان الأمريكي على بذل جهد مع الصين وأوروبا؛ لمحاولة دعوة الدول الخمس الكبار بشكل متدرج إذا أمكن ذلك، لخلق رؤية مشتركة تقود

إلى جهد دولي إضافي بهذا الموضوع، معربا عن أمله أن تتم الاستجابة لها.





وأشار نوفل الى تبلور رؤية لدى الجانب الروسي، بإمكانية الذهاب إلى ما وصف بمؤتمر مدريد الثاني إذا أمكن ذلك، منوهاً إلى أن هنالك تعليمات لكافة السفراء؛ لتفعيل العلاقات الدولية ومواقف الدول للاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة وخلق حوار أكثر شمولية والبحث عن آليات جديدة؛ لاستكمال الجهد الوطني في ظل التعنت الأمريكي.

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل: إن روسيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والصين، ستقود جهداً دولياً برؤية جديدة مختلفة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظراً لخطورة الوضع، خاصة بعد الإعلان الأمريكي عما تُسمى (صفقة القرن).