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شؤون فلسطينية

بعد إعلان ترامب لـ (صفقة القرن): جوجل يُزوّر مساحة فلسطين الحقيقية

بعد إعلان ترامب لـ (صفقة القرن): جوجل يُزوّر مساحة فلسطين الحقيقية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) عن خطة السلام الأميركية المعروفة بـ (صفقة القرن)، تفاجأ المواطنون
 الفلسطينيون، بتغير محرك البحث العالمي لـ (جوجل) مساحة دولة فلسطين الحقيقة. 

ويظهر (جوجل) مساحة فلسطين (6.220 كم2)، ومساحة إسرائيل (22,145 كم²) بينما تبلغ مساحة فلسطين الحقيقية (27.000كم2)، وكان جوجل يستخدم المساحة الحقيقية قبيل إعلان الرئيس الأمريكي لتفاصيل (صفقة القرن). 


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن خطة السلام الأميركية المعروفة بـ (صفقة القرن)، والهادفة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي خطة رحبت بها إسرائيل، بينما رفضها الفلسطينيون رفضاً قاطعاً.

وقال ترامب في كلمته إن تفاصيل الخطة تقوم على حل دولتين، فيها دولة فلسطينية، تضمن أمن إسرائيل، وإن الفلسطينيين سيحصلون على دولة مستقلة كما ستكون للفلسطينيين عاصمة في "القدس الشرقية".

لكن ترامب قال أيضاً: إن القدس ستكون العاصمة الموحدة لإسرائيل، وقال ترامب الذي كان يتحدث وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن هذا الأخير سيعمل مع "ملك الأردن" لإدارة المقدسات الإسلامية في القدس.

وقال ترامب إن الفلسطينين، سيحصلون على دولة مستقلة، وقد تكون الفرصة الأخيرة، مضيفاً أنه على العالم الإسلامي أن يُصحح خطأ مهاجمة إسرائيل سنة 1948.

وقال ترامب أيضاً: إنه سيتم توفير 50 مليار دولار لتنفيذ مشاريع، تجعل الفلسطينيين في غنى عن المساعدات الأجنبية.

وكان ترامب قال في بداية كلمته: إن التطرف الإسلامي والإرهاب هما العدوان في منطقة الشرق الأوسط، وشكر سلطنة عمان والبحرين والإمارات لإرسالها سفرائها الذين حضروا إعلان ترامب لـ (صفقة القرن).

وغرد ترامب بعد الإعلان (هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية)، أرفق خريطة جديدة تظهر شكل فلسطين من منظوره. 



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