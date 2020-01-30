الفرا: سَنَطّلع اليوم على صُورة الموقف الأوروبي من (صفقة القرن)



وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروربي، عبد الرحيم الفرا، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن اجتماعاً، سيعقده اليوم مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، سوزان ترتسال؛ للاطلاع على صورة الموقف الأوروبي من هذه الصفقة إلى جانب لقاء، سيتم مع مستشار جوزيف بورين حول ذات الموضوع.



وأشار الفرا، إلى أن ترتسال، قدمت في الاجتماع أمس، تقريراً مفصلاً عن الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن

الاجتماع لم يخرج ببيان أو موقف يدين إعلان ترامب، رغم أن غالبية السفراء بالاتحاد، عبروا عن رفضهم لهذه الصفقة.



وطالب الفرا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالاعتراف

بالدولة الفلسطينية، موضحاً أنه تم رفع تقرير مفصل عقب الاجتماع، للمفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، مشدداً في السياق على ضرورة أن يكون هناك حل تقوده أوروبا.





وأكد الفرا، استمرار الاتحاد بتقديم الدعم السياسي، وعدم الاعتراف بأي مبادرة من أي جهة، لا تتضمن الحقوق الفلسطينية، ومبادئ القانون الدولي، والشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطنتتواصل الاجتماعات المفتوحة لمجلس السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت أمس، في بروكسل، للنقاش والبحث بين سفراء لجنة السياسة والأمن في الاتحاد، حول إعلان ترامب ما تسمى بـ (صفقة القرن).