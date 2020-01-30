عاجل

  • الشرطة: مقتل مسنة على يد ابنها المختل عقليا في جنين

شؤون فلسطينية

الفرا: سَنَطّلع اليوم على صُورة الموقف الأوروبي من (صفقة القرن)

الفرا: سَنَطّلع اليوم على صُورة الموقف الأوروبي من (صفقة القرن)
سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروربي عبد الرحيم الفرا
رام الله - دنيا الوطن
تتواصل الاجتماعات المفتوحة لمجلس السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت أمس، في بروكسل، للنقاش والبحث بين سفراء لجنة السياسة والأمن في الاتحاد، حول إعلان ترامب ما تسمى بـ (صفقة القرن).

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروربي، عبد الرحيم الفرا، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن اجتماعاً، سيعقده اليوم مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، سوزان ترتسال؛ للاطلاع على صورة الموقف الأوروبي من هذه الصفقة إلى جانب لقاء، سيتم مع مستشار جوزيف بورين حول ذات الموضوع.

وأشار الفرا، إلى أن ترتسال، قدمت في الاجتماع أمس، تقريراً مفصلاً عن الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن
 الاجتماع لم يخرج ببيان أو موقف يدين إعلان ترامب، رغم أن غالبية السفراء بالاتحاد، عبروا عن رفضهم لهذه الصفقة.

وطالب الفرا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالاعتراف
 بالدولة الفلسطينية، موضحاً أنه تم رفع تقرير مفصل عقب الاجتماع، للمفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، مشدداً في السياق على ضرورة أن يكون هناك حل تقوده أوروبا.

وأكد الفرا، استمرار الاتحاد بتقديم الدعم السياسي، وعدم الاعتراف بأي مبادرة من أي جهة، لا تتضمن الحقوق الفلسطينية، ومبادئ القانون الدولي، والشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: حقوق شعبنا ليست سلعة في مزاد ترامب الانتخابي

"الخارجية": حقوق شعبنا ليست سلعة في مزاد ترامب الانتخابي

نوفل: روسيا والصين ستقودان جهداً دولياً برؤية جديدة لحل الصراع الفلسطيني

نوفل: روسيا والصين ستقودان جهداً دولياً برؤية جديدة لحل الصراع الفلسطيني

إسماعيل هنية يدعو قادة الأمتين العربية والإسلامية لرفض (صفقة القرن)

إسماعيل هنية يدعو قادة الأمتين العربية والإسلامية لرفض (صفقة القرن)

فتح تكشف أهم مرتكزاتها لإسقاط (نصبة القرن)

فتح تكشف أهم مرتكزاتها لإسقاط (نصبة القرن)

بعد إعلان ترامب لـ (صفقة القرن): جوجل يُزوّر مساحة فلسطين الحقيقية

بعد إعلان ترامب لـ (صفقة القرن): جوجل يُزوّر مساحة فلسطين الحقيقية

عصام يوسف: وحدة الصف والقرار الفلسطيني أحد الأولويات لإفشال (صفقة القرن)

عصام يوسف: وحدة الصف والقرار الفلسطيني أحد الأولويات لإفشال (صفقة القرن)

نادي الأسير: أكثر من 1000 أسير في (عوفر) يرجعون وجبة الإفطار

نادي الأسير: أكثر من 1000 أسير في (عوفر) يرجعون وجبة الإفطار

إصابة طفلين برصاص طائش من مجهولين في مخيم جنين

إصابة طفلين برصاص طائش من مجهولين في مخيم جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: حقوق شعبنا ليست سلعة في مزاد ترامب الانتخابي

"الخارجية": حقوق شعبنا ليست سلعة في مزاد ترامب الانتخابي

إسماعيل هنية يدعو قادة الأمتين العربية والإسلامية لرفض (صفقة القرن)

إسماعيل هنية يدعو قادة الأمتين العربية والإسلامية لرفض (صفقة القرن)

عصام يوسف: وحدة الصف والقرار الفلسطيني أحد الأولويات لإفشال (صفقة القرن)

عصام يوسف: وحدة الصف والقرار الفلسطيني أحد الأولويات لإفشال (صفقة القرن)

الاحتلال يُبعد الأسير المحرر يعقوب أبو عصب عن الأقصى ستة أشهر

الاحتلال يُبعد الأسير المحرر يعقوب أبو عصب عن الأقصى ستة أشهر

تنويه مهم صادر عن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الوسطى

تنويه مهم صادر عن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الوسطى

بعد اعتقال 18 عاماً.. سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير مراد حسين

بعد اعتقال 18 عاماً.. سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير مراد حسين

حزب التحرير يُطالب &#34;جيوش المسلمين&#34; بالتحرك لتحرير فلسطين وإنقاذ أهلها

حزب التحرير يُطالب "جيوش المسلمين" بالتحرك لتحرير فلسطين وإنقاذ أهلها

&#34;الإحصاء&#34; يُصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر 12 وللعام 2019

"الإحصاء" يُصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر 12 وللعام 2019

منوعات

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ&#34;مايا دياب&#34;

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ"مايا دياب"

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: &#34;إلك نفس؟&#34;

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: "إلك نفس؟"

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

عربي

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق