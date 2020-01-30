نادي الأسير: أكثر من 1000 أسير في (عوفر) يرجعون وجبة الإفطار

أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أرجع أكثر من 1000 أسير في سجن (عوفر)، اليوم الخميس، وجبة الإفطار، احتجاجاً على ما يتعرض له الأسرى الأطفال الـ 31 المنقولين إلى (الدامون).



وأوضح نادي الأسير، أن هذه الخطوة، نُفذت في كافة الأقسام وبمشاركة كافة الفصائل، كرد أولي على الظروف المأساوية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى الأطفال، الذين جرى نقلهم، واستمرارها في تجريدهم من ممثليهم، وحرمانهم من الزيارة، عدا عن عمليات القمع المتكررة، التي يتعرضون لها والتهديد المتواصل، وعزل عدد منهم.



وكانت إدارة سجون الاحتلال في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، قد نقلت 34 طفلاً من سجن (عوفر) إلى سجن (الدامون) دون ممثليهم، وتواصل احتجازهم في ظروف مأساوية وصعبة، في قسم لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، وذلك بهدف الاستفراد بهم وتهديد مصيرهم مجدداً، وفرض تحول وواقع جديد على حياة الأسرى الأطفال.