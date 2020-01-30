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شاهد: الإفراج عن إسرائيلية عفا عنها بوتين

شاهد: الإفراج عن إسرائيلية عفا عنها بوتين
نعمة يساكر الإسرائيلية المدانة في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (تاس) الروسية، نقلاً عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون، أن الإسرائيلية نعمة يساكر، المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، تم إطلاق سراحها بعد صدور عفو رئاسي عنها.

وقال المصدر وفق ما نقلته (روسيا اليوم): "بناء على مرسوم العفو الرئاسي، غادرت يساكر سجنها" الواقع في ضواحي موسكو، "وهي حرة طليقة"، دون أن يذكر متى تحديداً تم الإفراج عنها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع أمس الأربعاء مرسوماً بالعفو عن يساكر، المحكوم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف السنة.

وذكر محامي تساكر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر عن رغبته في أن يأخذ شخصياً يساكر إلى إسرائيل على متن طائرته، بعد زيارة يقوم بها إلى موسكو اليوم الخميس.

 

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