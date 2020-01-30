إصابة طفلين برصاص طائش من مجهولين في مخيم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أُصيب طفلان من مخيم جنين، الليلة الماضية، برصاص طائش أطلق من قبل مجهولين.



وذكرت مصادر محلية، للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن الطفلين أشرف مراد السعدي، وأحمد الأشقر، أصيبا بالرصاص في الأقدام، أثناء إطلاق مجهولين الرصاص في الهواء، وجرى نقلهما لمستشفى جنين الحكومي؛ لتلقي العلاج.



واستنكرت حركة (فتح) واللجنة الشعبية للخدمات، ومركز الشباب الاجتماعي، ولجنة المتابعة، وكافة فعاليات ومؤسسات مخيم جنين الحادث، وأصدرت بياناً أدانته بشدة، ودعا لوقف هذه الظاهره الخطيرة.