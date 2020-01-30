الاحتلال يُبعد الأسير المحرر يعقوب أبو عصب عن الأقصى ستة أشهر

المقدسي يعقوب أبو عصب

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قراراً بإبعاد الأسير المحرر يعقوب محمود أبو عصب (47 عاماً) عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر؛ بحجة أنه يشكل خطراً على أمن الاحتلال.



وسبق أن أبعدت سلطات الاحتلال، أبو عصب عن المسجد الأقصى لسنوات متتالية، حيث صدرت بحقه مجموعة قرارات متواصلة منذ العام 2002 ولغاية العام 2005، كما أمضى داخل سجون الاحتلال، ما مجموعه 15 عاماً.



وأصدرت سلطات الاحتلال عشرات قرارات الإبعاد عن الأقصى خلال الأيام القليلة الماضية، طالت مجموعة كبيرة من الأسرى المحررين والسيدات والمشايخ من بينهم الشيخ: نور الرجبي، عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.