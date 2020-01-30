تنويه مهم صادر عن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الوسطى

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الخميس، تنويهاً مهماً للمواطنين في محافظة الوسطى.



وأفادت الشركة، أنها تقوم في هذه الأثناء، بإجراء صيانة طارئة لخط كهرباء (J5) الناقل للكهرباء من محطة التوليد للمحافظة، وبحسب التقديرات، فإن الصيانة قد تمتد للساعة الثانية عشرة ظهراً.



وختمت الشركة: نأسف لهذا الخلل الطارئ، وسنعمل على تعويض المناطق المتأثرة، ما أمكن ذلك، لذا اقتضى التنويه.