جمال ريان يُثني على الرئيس محمود عباس بسبب هذا القرار

رام الله - دنيا الوطنأثنى مذيع قناة (الجزيرة) القطرية، جمال ريان، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحدّيه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رفضه لـ (صفقة القرن).وقال ريان في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "حينما يرفض زعيم شعب (في إشارة لأبو مازن) الحديث مع زعيم دولة عظمى (في إشارة للرئيس الأمريكي ترامب)، وحينما يقول شعبه وتعداده 14 مليونًا، 7 ملايين تحت الاحتلال و7 ملايين في الشتات (لا لصفقة القرن) فان هذا الرئيس، وهذا الشعب، يستحق بجدارة التحية من شرفاء العالم.يشار إلى أن الرئيس عباس، رفض الصفقة، واعتبرها سطوًا على الحقوق الوطنية الفلسطينية، داعيًا دول لعالم لرفضها، وعدم التعاطي معها.