بعد اعتقال 18 عاماً.. سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير مراد حسين

أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الأسير مراد وصفي حسين من بلدة عزون، وذلك بعد قضائه فترة محكوميته البالغة (18 عاماً).



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم الإفراج عنه من سجن (مجيدو) حيث كان يقبع فترة اعتقاله الأخيرة.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلته عام 2002، على خلفية مقاومته للاحتلال.