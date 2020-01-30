عربي

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في جدال مع القائم بحساب غير رسمي تحت اسم "لولوه بنت جاسم آل ثاني"، وأجاب عن سؤال حول مكان جثة خاشقجي.

وسأل صاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" في موقع التواصل "تويتر"، الأمير بن مساعد: أين جثة خاشقجي؟ وذلك وفق ما نقلته ( روسيا اليوم). 


ورد بن مساعد بالقول: إن "الرجل قتل في جريمة بشعة، ويحاكم مرتكبوها، وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء، وهذا ليس سراً، وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل، وقالت: إن الجثة سلمت بعد تقطيعها إلى متعهد تركي".

أخبار ذات صلة

جمال ريان يُثني على الرئيس محمود عباس بسبب هذا القرار

جمال ريان يُثني على الرئيس محمود عباس بسبب هذا القرار

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق

المغرب يقدر الجهود الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

المغرب يقدر الجهود الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

جعجع: يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم

جعجع: يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم

شاهد: احتراق ناقلة نفط قبالة الشارقة في الإمارات

شاهد: احتراق ناقلة نفط قبالة الشارقة في الإمارات

الكويت: الحل الشامل لا يتحقق إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967

الكويت: الحل الشامل لا يتحقق إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد الأسير المحرر يعقوب أبو عصب عن الأقصى ستة أشهر

الاحتلال يُبعد الأسير المحرر يعقوب أبو عصب عن الأقصى ستة أشهر

تنويه مهم صادر عن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الوسطى

تنويه مهم صادر عن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الوسطى

بعد اعتقال 18 عاماً.. سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير مراد حسين

بعد اعتقال 18 عاماً.. سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسير مراد حسين

حزب التحرير يُطالب &#34;جيوش المسلمين&#34; بالتحرك لتحرير فلسطين وإنقاذ أهلها

حزب التحرير يُطالب "جيوش المسلمين" بالتحرك لتحرير فلسطين وإنقاذ أهلها

&#34;الإحصاء&#34; يُصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر 12 وللعام 2019

"الإحصاء" يُصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر 12 وللعام 2019

تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الخميس

تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الخميس

مجلي للرئيس عباس: نؤكد وقوفنا التام خلف الشرعية الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)

مجلي للرئيس عباس: نؤكد وقوفنا التام خلف الشرعية الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)

تيسير خالد: ترامب يعرض على الفلسطينيين دولة &#34;بانتوستانات&#34;

تيسير خالد: ترامب يعرض على الفلسطينيين دولة "بانتوستانات"

منوعات

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ&#34;مايا دياب&#34;

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ"مايا دياب"

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: &#34;إلك نفس؟&#34;

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: "إلك نفس؟"

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

عربي

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق

المغرب يقدر الجهود الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

المغرب يقدر الجهود الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي