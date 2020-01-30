فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

رام الله - دنيا الوطن

دخل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في جدال مع القائم بحساب غير رسمي تحت اسم "لولوه بنت جاسم آل ثاني"، وأجاب عن سؤال حول مكان جثة خاشقجي.

وسأل صاحب حساب "لولوه بنت جاسم آل ثاني" في موقع التواصل "تويتر"، الأمير بن مساعد: أين جثة خاشقجي؟ وذلك وفق ما نقلته ( روسيا اليوم).