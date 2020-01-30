الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، قررت رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، وتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي، بالضفة الغربية، وعلى حدود قطاع غزة.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن ذلك يأتي تحسباً واستعداداً لاندلاع تظاهرات ومواجهات، غداً بعد صلاة الجمعة، احتجاجاً على نشر (صفقة القرن) الأمريكية.



وأضافت الصحيفة، أن وزير الجيش، عقد بالأمس جلسة تقدير موقف أمنية، بمشاركة رئيس الأركان كوخافي، وقرر تعزيز القوات بالضفة، وعلى حدود غزة، استعداداً لردة فعل الفلسطينيين على (صفقة القرن).



وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة المنظومة الأمنية، لا تريد اتخاذ إجراءات أمنية قاسية بحق الفلسطينيين في هذه المرحلة، لعدم توتير الأوضاع، خصوصاً بالضفة.



ولفتت الصحيفة، إلى أن وزارة الجيش، أعطت تعليمات لقيادة الجيش الإسرائيلي، برفع حالة التأهب للدرجة القصوى، استعداداً لوقوع تصعيد أمني بغزة، أو موجة عنف بالضفة.



وأشارت (معاريف)، إلى أن الاختبار الحقيقي، سيكون غداً بعد صلاة الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى اندلاع مواجهات عنيفة بالضفة، وعلى حدود قطاع غزة، رفضاً لـ (صفقة القرن).