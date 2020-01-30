"الإحصاء" يُصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر 12 وللعام 2019

منتجات غذائية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.58% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 99.42 مقارنة بسنة الأساس 2018 = 100.



ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 3.26%، وأسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 1.82%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 1.06%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بمقدار 0.72%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.29% خلال العام 2019 مقارنة بالعام السابق.



وسجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2019 انخفاضاً مقداره 0.60%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.42% مقارنة بالعام السابق.