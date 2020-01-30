استطلاعات الرأي: صفقة القرن قلصت الفارق بين (الليكود) و(أزرق أبيض) إلى مقعدين

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رام الله - دنيا الوطن

تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية، اليوم الخميس، استطلاعات الرأي، التي أظهرت تقلص الفارق بين حزبي (ليكود) و(وأزرق أبيض)، ليصل إلى مقعدين لصالح الأخير، بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة.



وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:



(يديعوت أحرونوت):



- الأميركيون ليسوا متحمسين لضم المستوطنات والأغوار.



- كوشنير: يجب انتظار الوقت المناسب للضم.



- غرينبلات: يجب الانتظار حتى انتهاء الانتخابات لتطبيق ضم المستوطنات.



- صفقة القرن كشفت التمزق في العالم العربي.



- استطلاعات الرأي: (صفقة القرن) قلصت الفارق بين (ليكود) و(أزرق أبيض) إلى مقعدين لصالح الأخير.



(هآرتس):



- استطلاعات للرأي في القناتين 12 و13 الإخباريتين: (صفقة القرن) ساهمت في تقدم حزب (ليكود) بمقعدين، فيما لو جرت الانتخابات الآن.



- نتنياهو مازال يراهن على اليمين... لم يسمح بنشر (صفقة القرن) خلال السنة الماضية، لأنه خشي خسارة الانتخابات.



- إدلشتاين: سأقر تطبيق السيادة في الكنيست بشكل سريع.



- الفلسطينيون يدعون إلى مزيد من الاحتجاجات ضد (صفقة القرن).



- نعمة يتساخر تحصل على العفو من "بوتين".



(معاريف):



- أدلشتاين لنتنياهو: إذا طلبت تمرير مشروع تطبيق السيادة على غور الأردن في الكنيست، سأعمل على ذلك بغض النظر عن الانتقادات.



- استطلاعات الرأي: تساوي (أزرق أبيض) و(ليكود) في عدد المقاعد.



- محامي نعمة يتساخر: ستعود إلى إسرائيل غدًا على متن طائرة رئيس الوزراء.



- غانتس: الأسبوع المقبل، سأحصل على موافقة (كنيست) على خطة ترامب الكاملة.



(إسرائيل اليوم):



- المستوطنون بين مؤيد ومعارض لـ (صفقة القرن) لأنها تقسم إسرائيل.