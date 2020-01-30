دولي

استطلاعات الرأي: صفقة القرن قلصت الفارق بين (الليكود) و(أزرق أبيض) إلى مقعدين

استطلاعات الرأي: صفقة القرن قلصت الفارق بين (الليكود) و(أزرق أبيض) إلى مقعدين
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية، اليوم الخميس، استطلاعات الرأي، التي أظهرت تقلص الفارق بين حزبي (ليكود) و(وأزرق أبيض)، ليصل إلى مقعدين لصالح الأخير، بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

(يديعوت أحرونوت):

- الأميركيون ليسوا متحمسين لضم المستوطنات والأغوار.

- كوشنير: يجب انتظار الوقت المناسب للضم.

- غرينبلات: يجب الانتظار حتى انتهاء الانتخابات لتطبيق ضم المستوطنات.

- صفقة القرن كشفت التمزق في العالم العربي.

- استطلاعات الرأي: (صفقة القرن) قلصت الفارق بين (ليكود) و(أزرق أبيض) إلى مقعدين لصالح الأخير.

(هآرتس):

- استطلاعات للرأي في القناتين 12 و13 الإخباريتين: (صفقة القرن) ساهمت في تقدم حزب (ليكود) بمقعدين، فيما لو جرت الانتخابات الآن.

- نتنياهو مازال يراهن على اليمين... لم يسمح بنشر (صفقة القرن) خلال السنة الماضية، لأنه خشي خسارة الانتخابات.

- إدلشتاين: سأقر تطبيق السيادة في الكنيست بشكل سريع.

- الفلسطينيون يدعون إلى مزيد من الاحتجاجات ضد (صفقة القرن).

-  نعمة يتساخر تحصل على العفو من "بوتين".

(معاريف):

- أدلشتاين لنتنياهو: إذا طلبت تمرير مشروع تطبيق السيادة على غور الأردن في الكنيست، سأعمل على ذلك بغض النظر عن الانتقادات.

- استطلاعات الرأي: تساوي (أزرق أبيض) و(ليكود) في عدد المقاعد.

-  محامي نعمة يتساخر: ستعود إلى إسرائيل غدًا على متن طائرة رئيس الوزراء.

- غانتس: الأسبوع المقبل، سأحصل على موافقة (كنيست) على خطة ترامب الكاملة.

(إسرائيل اليوم):

- المستوطنون بين مؤيد ومعارض لـ (صفقة القرن) لأنها تقسم إسرائيل.

أخبار ذات صلة

مسؤول تركي: أنقرة ستواصل مواقفها المبدئية تجاه قضايا المنطقة

مسؤول تركي: أنقرة ستواصل مواقفها المبدئية تجاه قضايا المنطقة

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تُحذر: ضم الأغوار سيُشكل خطراً على اتفاقية السلام مع الأردن

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تُحذر: ضم الأغوار سيُشكل خطراً على اتفاقية السلام مع الأردن

تقارير سرية تكشف تعرض مقر الأمم المتحدة للقرصنة

تقارير سرية تكشف تعرض مقر الأمم المتحدة للقرصنة

فنلندا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) الجديد

فنلندا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) الجديد

باكستان: ندعم إقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وعاصمتها القدس

باكستان: ندعم إقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وعاصمتها القدس

ترامب عن بولتون: لو سمعت له لكنا بالحرب العالمية السادسة

ترامب عن بولتون: لو سمعت له لكنا بالحرب العالمية السادسة

الخارجية الأمريكية تدعو الفلسطينيين لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

الخارجية الأمريكية تدعو الفلسطينيين لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

الاسبوع المقبل.. غانتس سيطرح (صفقة القرن) لمصادقة الكنيست

الاسبوع المقبل.. غانتس سيطرح (صفقة القرن) لمصادقة الكنيست

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

حزب التحرير يُطالب &#34;جيوش المسلمين&#34; بالتحرك لتحرير فلسطين وإنقاذ أهلها

حزب التحرير يُطالب "جيوش المسلمين" بالتحرك لتحرير فلسطين وإنقاذ أهلها

&#34;الإحصاء&#34; يُصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر 12 وللعام 2019

"الإحصاء" يُصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر 12 وللعام 2019

تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الخميس

تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الخميس

مجلي للرئيس عباس: نؤكد وقوفنا التام خلف الشرعية الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)

مجلي للرئيس عباس: نؤكد وقوفنا التام خلف الشرعية الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن)

تيسير خالد: ترامب يعرض على الفلسطينيين دولة &#34;بانتوستانات&#34;

تيسير خالد: ترامب يعرض على الفلسطينيين دولة "بانتوستانات"

الاحتلال يطارد العمال شمال طولكرم

الاحتلال يطارد العمال شمال طولكرم

شاهد: شرطة الاحتلال تُغلق محل حلويات بالقدس لمدة 15 يوماً

شاهد: شرطة الاحتلال تُغلق محل حلويات بالقدس لمدة 15 يوماً

إصابة سبعة مواطنين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

إصابة سبعة مواطنين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

منوعات

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: &#34;إلك نفس؟&#34;

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: "إلك نفس؟"

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

تركيا تسلم إيران مغني راب شهير محكوم عليه بالإعدام

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

القصة الكاملة لصورة بكاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب يواسيها

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد من مهند الحمدي برغم عدم ارتباطهما

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

نجمة بوليوود في الحرم المكي بعد تسريب مقاطع خادشة لها

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

بعد إنفصالها عن طارق العريان.. هل إرتبطت أصالة بطبيبها الخاص؟

عربي

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

الرئيس العراقي يدعو لاختيار رئيس وزراء جديد قبل الأول من فبراير

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق

ترامب عبر (تويتر): سنقلل من قواتنا في العراق

المغرب يقدر الجهود الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

المغرب يقدر الجهود الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي