تَعرّف على حركة المرور في شوارع قطاع غزة اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الإدارة العامة للمرور والطرقات في محافظات غزة، اليوم الخميس: إن حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وسُجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 حوادث مرورية، نتج عنها 5 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



ونوهت إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال، من التوام حتى العامودي، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وقالت: إن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.