المنظومة الأمنية الإسرائيلية تُحذر: ضم الأغوار سيُشكل خطراً على اتفاقية السلام مع الأردن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي، بصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، النقاب عن قيام قيادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بتحذير الحكومة من تداعيات ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية.



وقال المحلل عاموس هرئيل، صباح اليوم الخميس، إن قيادات رفيعة بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحذر الحكومة: ضم غور الأردن، سيشكل خطراً على اتفاقية السلام مع الأردن.



وأضاف المحلل العسكري، أن مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عبروا عن قلقهم من تداعيات ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية، على مستقبل العلاقات مع الأردن.



وأشار المحلل، إلى أن قادة المنظومة الأمنية، حذروا الحكومة الإسرائيلية، من تداعيات الإعلان عن ضم الأغوار، مؤكدة أن ذلك سوف يشكل خطراً على اتفاقية السلام، واستقرار العلاقات بين البلدين.