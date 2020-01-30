الاحتلال يطارد العمال شمال طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الخميس، عشرات العمال بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، غرب بلدة قفين شمال طولكرم.



وأفاد شهود عيان وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، أن قوات الاحتلال طاردت مجموعة من العمال في الأراضي المحاذية لجدار الفصل العنصري خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي 1948، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.