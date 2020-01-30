شاهد: شرطة الاحتلال تُغلق محل حلويات بالقدس لمدة 15 يوماً





رام الله - دنيا الوطنأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، محل حلويات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لمدة 15 يوماً.وسلمت شرطة الاحتلال، صاحب المحل عبود أبو صبيح، قرار الإغلاق، مساء أمس الأربعاء، وادعت أنه جاء بسبب توزيعه حلويات على أبواب المسجد الأقصى، فجر يوم الجمعة الماضي.وكانت قوات الاحتلال، أوقفت ستة شبان، أثناء توزيع المشروبات الساخنة والحلويات على أبواب المسجد الأقصى على آلاف المصلين، الذين أدوا صلاة الفجر العظيم.ويستعد آلاف المواطنين لأداء صلاة الفجر والجمعة بأعداد كبيرة في المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي، ضمن حملة الفجر العظيم؛ للرد على الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، وضمن الرفض الشعبي لـ (صفقة القرن).ودعت القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات شعبية إلى جمعة غضب ونفير غداً، لإعلان رفض (صفقة القرن)، والتأكيد على تمسك شعبنا بكامل حقوقه غير منقوصة.