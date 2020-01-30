الجزائر تُؤكد تمسكها بمبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، تمسك الجزائر بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وأنه حق غير قابل للسقوط بالتقادم.



وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية، نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أنه على إثر الإعلان عن ما يسمى بـ (صفقة القرن) تجدد الجزائر دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق، غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم، في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".



وأكد البيان، أن الجزائر لا ترى سبيلاً لحل النزاع "من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجهاً ضدهم".



كما عبر البيان عن تمسك الجزائر "بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية في بيروت، والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة- كل الأراضي العربية في إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و 338".