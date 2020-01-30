أندونيسيا: القضية الفلسطينية يجب أن تُحل بناء على مبدأ حل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت أندونيسيا، أنه يجب حل القضية الفلسطينية، بناء على مبدأ حل الدولتين، الذي يحترم القانون والمعايير المتفق عليها دولياً.



وحثت أندونيسيا، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، الأطراف المعنية على الحوار؛ لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم.