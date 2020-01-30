كوشنر يُطلع أكثر من 190 سفيراً ودبلوماسياً على (صفقة القرن)

وأجرت شبكة (فوكس) مقابلة مع كوشنر، قائلاً: إن "الفلسطينيين لعبوا دور الضحية لسنوات عديدة، والآن قدمنا لهم عرضاً، لكن عليهم التنازل عن الإرهاب"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وقال: "لقد تجاهل الفلسطينيون هذه القضية لفترة طويلة جدًا، وبالتالي فإن إسرائيل توسعت أكثر فأكثر، مما جعل من الصعب على الفلسطينيين إيجاد مكان لبناء دولة، أما هذه الخطة المطروحة الآن تضاعف مسطح ومساحة الأراضي التي يمكن أن تكون لهم، مما يتيح لهم إمكانية إقامة دولة، لكن للفلسطينيين تاريخ غني بإهدار الفرص"، وفق زعمه.

وكان مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قال يوم الأربعاء: إن الرئيس محمود عباس، سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية.وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، أول من أمس الثلاثاء.وقال: إن إسرائيل تتجه نحو السلام، معرباً عن تقديره للإنجازات التي قد حققتها على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها منذ نشأتها.وأضاف: أن الفلسطينيين يستحقون العيش بسلام وازدهار، ورأى ترامب، أن الخطة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين، وفق زعمه.