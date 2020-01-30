طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الخميس، الموافق 30 كانون الثاني/ يناير 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.47 شيكل.
الدينار الأردني: 4:90 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.83 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الخميس، الموافق 30 كانون الثاني/ يناير 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.47 شيكل.
الدينار الأردني: 4:90 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.83 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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