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شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو بارداً إلى شديد البرودة، فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- شدة سرعة الرياح خاصة يوم الجمعة.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- تدني مدى الرؤية الأفقية.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-7 10-6 10-7 بيت لحم 13-7 10-6 10-7
رام الله والبيرة 12-6 9-5 9-6 طولكرم 18-10 16-9 16-10
نابلس 15-8 12-7 12-8 قلقيلية 18-10 16-9 16-10
جنين 17-9 14-8 14-9 سلفيت 13-7 10-6 10-7
طوباس 17-9 14-8 14-9 روابي 15-8 12-7 12-8
الخليل 12-6 9-5 9-6 غزه 19-11 17-10 17-11
أريحا 21-12 19-11 19-12 خانيونس 19-11 17-10 17-11
الأغوار الشمالية 19-10 17-9 17-10 رفح 20-10 18-9 18-10

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