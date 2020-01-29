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شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً جنوب ووسط القطاع

طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً جنوب ووسط القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة أهداف في جنوب ووسط قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فقد قصفت طائرات الاحتلال موقعاً تابعا للمقاومة الفلسطينية، في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع اصابات، بحسب ما أعلنته اذاعة الاقصى.

وبحسب الاذاعة، فإن طائرات الاحتلال قصفت، بصاروخ واحد، أرضاً زراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

بدوره، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: "رداً على إطلاق الصاروخ، الجيش يقصف أهدافا في قطاع غزة".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، تجاه احدى مستوطنات غلاف غزة، ودوت على أثر ذلك صافرات الانذار.

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