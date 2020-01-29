فنلندا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) الجديد

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن "معهد الصحة والرفاهية" الفنلندي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) الجديد، في فنلندا لدى مسافر صيني قادم من مدينة ووهان التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس.



وأكد المعهد في بيان أن المسافر المعني قد تم عزله في مستشفى لابلاند شمال البلاد، متوقعا احتمال تعرض 15 شخصا للفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 130 شخصا في الصين وإصابة ما يقارب ستة آلاف هناك، ومن ثم ظهر في 16 دولة حول العالم.