باكستان: ندعم إقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وعاصمتها القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت جمهورية باكستان دعمها لإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة، على أساس المعايير الدولية وفق حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.



وأشارت باكتسان في بيان صدر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، إلى دعمها باستمرار لحل الدولتين، بحسب القرارت الدولية المنصوص عليه في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشددت على مواصلاتها لدعم حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، من خلال الحوار والمفاوضات، الأمر الذي يؤدي إلى إعمال الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير.