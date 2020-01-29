دولي

ترامب عن بولتون: لو سمعت له لكنا بالحرب العالمية السادسة

ترامب عن بولتون: لو سمعت له لكنا بالحرب العالمية السادسة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة، الأربعاء، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده الإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت في عزل الرئيس، متهما إياه بنكران الجميل، ومؤكدا أنه "توسل إليه" ليعطيه عملا.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع (تويتر): "رجل رفض وظيفة سفير في الأمم المتحدة منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل (توسل) إلي لأعطيه عملا، لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثرا قالوا لي (لا تفعل ذلك، سيدي)"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "ونال العمل، ثم تحدث خطأ عن (النموذج الليبي) على التلفزيون، وارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه، صراحة، لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتابا كاذبا وشريرا. كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي. من يفعل ذلك؟".

وأقيل بولتون، الذي ينتمي إلى تيار المحافظين الجدد والمعروف بمواقفه العدوانية، في سبتمبر من إدارة ترامب على خلفية خلاف مع الرئيس الجمهوري حول عدد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة، من أفغانستان إلى كوريا الشمالية.

ومنذ مغادرته للبيت الأبيض، تحدث بولتون علنا عن خلافاته مع ترامب، ومع بدء محاكمة الأخير، أعرب بولتون عن استعداده للإدلاء بإفادته في مجلس الشيوخ، وهو ما يرفضه البيت الأبيض تماما.

ويستعد بولتون لنشر كتاب يقول فيه إن دونالد ترامب أخبره عن نيته حجز مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا إذا لم تفتح تحقيقا بشأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.

ونفى ترامب ذلك متهما بولتون بأن كل ما يسعى إليه هو "أن يبيع كتابه". ويواجه ترامب محاكمة للبت بعزله في مجلس الشيوخ، أطلقتها المعارضة الديمقراطية، على خلفية قضية أوكرانيا.

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